Слов'янськ зазнав атаки російських дронів

Слов'янськ Донецької області сьогодні вранці був атакований безпілотниками. Фото: МВА

Вранці в четвер, 6 червня, місто Слов'янськ Донецької області було атаковане російськими безпілотниками. Про це повідомив начальник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«Це сталося сьогодні вранці», — написав Вадим Лях у Telegram-каналі Слов'янської МВА.

Зазначається, що один із безпілотників влучив у приватний будинок на вулиці Аеродромній. Пошкоджено також приватні автомобілі.

«На щастя, обійшлося без жертв», — заявив начальник МВА.

Нагадаємо, російські військові у середу ввечері, 5 червня, вдарили по селу Бересток Донецької області за допомогою авіаційної бомби УМПБ Д-30 СН. Внаслідок атак загинув один місцевий, також троє людей отримали поранення, серед них — дитина.