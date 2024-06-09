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На деяких шахтах окупованої Луганщини затримують виплату зарплат — ЦНС

09 червня 2024, 18:00

На деяких шахтах окупованої Луганщини затримують виплату зарплат — ЦНС

На захоплених територіях України гірники місцевих шахт мусять працювати безплатно. Зокрема, на Луганщині кілька місяців відсутні виплати. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях Луганщини зарплату на деяких шахтах не платять з лютого», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тому в регіоні посилюється соціальна криза, а населення стає більш залежним від окупаційної адміністрації, яка компенсує борги роздачею гуманітарної допомоги в обмін на отримання паспорта.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей нерентабельні шахти будуть ліквідовані. Так, працюючі шахти зможуть працювати, але без державної підтримки.

«Ми працюємо з колегами з Донецька, з Луганська. Основне посилання — з 33 працюючих підприємств мають залишитися ті, які зможуть рентабельно працювати без державної підтримки, і вони мають стати приватними. Відповідно, решту шахт буде ліквідовано. Якщо вони мають економічно обґрунтовані запаси, їх треба забрати, щоб не списувати, і використати на благо економіки республік, а потім ці шахти перейдуть у ліквідацію», — заявив заступник міністра енергетики РФ Сергій Мочальников в інтерв'ю газеті «Ведомости».

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