У Німеччині молодий афганець вдарив українку ножем: у жінки тяжке поранення

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні у понеділок, 10 червня, афганець із ножем напав на українку. Жінка серйозно поранена. Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Наголошується, що напад стався у понеділок близько 14-ї години. У цей час жінка сиділа на лавці у парку. До неї ззаду непомітно підійшов 19-річний хлопець, схопив її за плече і завдав кілька ударів оздоблювальним ножем по голові та у шию.

Як стверджують правоохоронці, злочинець та жертва не були знайомі.

«За інформацією поліції, жінці вдалося ненадовго вирватися від нападника і відбігти на кілька метрів. Коли вона перечепилася і впала на землю, підозрюваний наздогнав її і завдав жертві, що лежала на землі, кілька ударів ножем», — йдеться в повідомленні.

На крики жінки кинулися перехожі, після чого нападник відпустив її та втік. Свідки надали постраждалій першу допомогу та викликали екстрену службу.

Поліція заарештувала чоловіка невдовзі після нападу — він сховався від правоохоронців у кущах.

Зазначається, що окружний суд Франкфурта видав ордер на арешт підозрюваного за замах на вбивство із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисник перебуває під вартою. Про мотиви нападу наразі нічого не відомо.

Раніше повідомлялося, що у німецькому місті Дебельн вже кілька діб сотні поліцейських розшукують 9-річну уродженку Дніпропетровської області Валерію.