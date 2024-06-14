Нічна атака на Морозовськ у Ростовській області: дрон влучив в електропідстанцію, все місто без світла та води

Пожежа на електропідстанції у місті Морозовськ Ростовської області. Фото: ASTRA

14 червня під час нічної атаки на Ростовську область безпілотник поцілив в електропідстанцію на вулиці Луначарського у місті Морозовськ. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

В результаті виникла пожежа. Місто знеструмлене. Як повідомляють місцеві жителі, у Морозовську наразі немає ні світла, ні води.

Нагадаємо, що вночі 14 червня Морозовськ атакували БПЛА. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки у Морозовському районі порушено електропостачання, а до зони відключення потрапили кілька населених пунктів.