Український безпілотник знищив пускову установку ППО РФ у Донецькій області

Знищена пускова установка ЗРК «Бук-М2» неподалік окупованого Докучаєвська. Фото: кадр із відео

Аеророзвідники ЗСУ за допомогою розвідувального БПЛА Shark виявили, а бійці Сил спеціальних операцій дроном Switchblade 600 знищили пускову установку російського ЗРК «Бук-М2» неподалік окупованого міста Докучаєвськ Донецької області. Про це повідомили у фонді «Повернися живим».

OSINT-дослідники встановили, що відео знято у селі Сарабаш. До лінії фронту звідти близько 30 км.

Нагадаємо, що у Московській області партизани знищили станцію супутникового зв'язку, внаслідок чого система ППО росіян ослаблена.