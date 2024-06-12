Український безпілотник знищив пускову установку ППО РФ у Донецькій області

Аеророзвідники ЗСУ за допомогою розвідувального БПЛА Shark виявили, а бійці Сил спеціальних операцій дроном Switchblade 600 знищили пускову установку російського ЗРК «Бук-М2» неподалік окупованого міста Докучаєвськ Донецької області. Про це повідомили у фонді «Повернися живим».
OSINT-дослідники встановили, що відео знято у селі Сарабаш. До лінії фронту звідти близько 30 км.
Нагадаємо, що у Московській області партизани знищили станцію супутникового зв'язку, внаслідок чого система ППО росіян ослаблена.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях