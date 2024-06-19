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Експерт про причини захоплення Очеретиного: «Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків»

19 червня 2024, 23:26

Експерт про причини захоплення Очеретиного: «Не можуть прорахунки однієї бригади призвести до таких наслідків»

Тільки прорахунки командування 115-ї механізованої бригади ЗСУ не могли призвести до захоплення росіянами селища Очеретине Донецької області. Таку думку висловив військовий аналітик Дмитро Снєгірьов в інтерв'ю «Новинам Донбасу».

За його словами, просування на Очеретинському напрямку стало можливим насамперед через «відсутність фортифікаційних споруд» Сил оборони України.

«Тобто всі ті розмови про наявність ешелонованої оборони Збройних сил України виявилися не більшими, ніж розповідями. Якби ми мали реальну «лінію Шмигаля, «лінію Сирського», відповідно, навіть тактичні прорахунки керівництва однієї бригади не дозволили б окупантам мати подібного характеру успіх на цьому напрямку», – вважає Снєгірьов.

Нагадаємо, що днями аналітики проєкту DeepState опублікували розслідування, де дійшли висновків, що оборона Очеретиного була провалена через нібито дії керівництва 115-ї бригади.

Наприкінці квітня проєкт DeepState звинуватив у прориві оборони керівництво 115-ї ОМБр. Своєю чергою у пресслужбі бригади аналітикам відповіли, що виключно комісія за результатами розслідування встановлює, хто винен або не винен.

Раніше повідомлялося, що російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретине, але ця ділянка перебуває під вогневим контролем українських військових, бої продовжуються.

ТЕГИ

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Дмитро Снєгірьов
Місця
Очеретине
Організації
ЗСУ DeepState 115 ОМБр
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