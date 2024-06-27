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Російські війська б'ють по Часовому Яру з «Сонцепека» — українські військові показали обстановку

27 червня 2024, 22:15

Російські війська б'ють по Часовому Яру з «Сонцепека» — українські військові показали обстановку

Російські війська б'ють по Часовому Яру з «Сонцепека» — українські військові показали обстановку

Російська армія продовжує буквально випікати українські міста на Донеччині. Військові 24 ОМБр імені короля Данила показали, як окупанти б'ють по Часовому Яру важкими вогнеметними системами «Сонцепек».

У бригаді наголосили, що найзапекліші бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець — Донбас.

«Щоб вибити звідти українських військових, окупанти стирають місто важкими вогнеметними системами „Сонцепек”. Важкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий "нищівний ефект" через значно потужнішу силу ураження та вибухової хвилі, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру», — повідомила 24 ОМБр імені короля Данила.

 

Також бригада показала на фото момент евакуації поранених військовослужбовців.

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