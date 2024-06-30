Селидове: внаслідок обстрілу росіян пошкоджено шахту, спалахнула пожежа

Армія РФ атакувала Селідове. Фото: Селидівська МВА

Місто Селидове вчора ввечері, 29 червня, потрапило під атаку російських окупантів, пошкоджено місцеву шахту. Рятувальники вже ліквідували спалах. Про це повідомили у пресслужбах Селидівської міської військової адміністрації та ДСНС.



«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що спалахнула пожежа. На місце події прибули рятувальники Селідівського гарнізону, які протягом п'яти годин ліквідували спалах на площі 2200 кв.





Раніше ми писали, що російська армія 30 червня атакувала місто Торецьк Донецької області. Є жертва та постраждалі.