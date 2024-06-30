Звільнена з полону слідча Мар`яна Чечелюк розповіла про своє самопочуття та плани на життя

Мар'яна Чечелюк розповіла про своє самопочуття. Фото: скрін з відео

У п'ятницю, 31 травня, відбувся обмін полоненими, у рамках якого Україна повернула з російського полону 75 своїх військових та цивільних людей. Серед звільнених українців — слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, яка понад два роки перебувала у російському полоні. Нещодавно дівчина розповіла про своє самопочуття та поділилася планами на майбутнє. Відповідне інтерв'ю з'явилося на офіційній сторінці футбольного клубу «Шахтар».



Зараз Мар'яна проходить реабілітацію в медичній установі, проте її моральний стан бажає кращого.





«Я лікуюсь, зараз перебуваю на реабілітації. А щодо мого морального стану теж, знаєте, з якого боку подивитися. Тому що я тут, там мій чоловік, там наші хлопці. Я вільна, вони в пеклі. Таке мене дуже розриває з усіх боків», — наголосила вона.



Колишня російська полонянка має на увазі свою кохану людину Владислава Андріанова, яка є захисником Маріуполя з «Азова». Він все ще перебуває в полоні, а в РФ засуджений до 25 років колонії.





Мар'яна зізналася, що зараз для неї на першому місці відновлення здоров'я. Окрім того, дівчина у майбутньому хоче займатися волонтерською роботою.



«Я дуже хочу допомагати нашій країні у питанні волонтерства. Мої батьки дуже активно допомагають нашій армії, збирають гроші та посилають усе нашим Збройним силам України. Я теж хочу брати участь у всіх цих движках. Я хочу не допомагати нашим хлопцям, а боротися за свободу наших хлопців, які ще є там», — заявила вона.



Також дівчина згадала своє довоєнне життя, за її словами, її пристрастю був футбол, вона грала у команді «Азовочка». При цьому футболісткою чи тренером вона так і не стала, вирішила пов'язати своє життя з юриспруденцією, оскільки завжди хотіла боротися зі справедливістю.



«Були пропозиції, але все ж таки я хотіла стати, я стала юристом, слідчим. Я все своє життя дуже хотіла боротися за справедливість, бо мене це прямо горить. І я зробила вибір у бік освіти та стала тим, ким я стала, стала слідчим», — згадала Чечелюк.



Попри агресивну війну, Мар'яна вірить, що Україна зможе здобути перемогу над російською армією.



«Я хочу сказати, що ми вже перемогли, бо ця війна дуже жахлива. Наш народ, ми, українці, настільки об'єдналися. І нас не перемогти», — резюмувала вона.

Раніше ми писали, що 31 травня з російського полону вдалося повернути Мар'яну Чечелюк – 24-річну слідчу з Маріуполя. Відомо, що Мар'яну депортували під час евакуації із сховищ «Азовсталі». Із фільтраційного пункту Мар'яну перевезли до СІЗО окупованого Донецька, два місяці її тримали в одиночній камері. Згодом російські військові утримували поліцейську в Оленівській колонії, в'язниці у Маріуполі та Таганрозі.



Мар'яна Чечелюк показала у соцмережі фото своїх ніг зі слідами побоїв. Дівчина повідомила, що синці на них залишили росіяни, котрі утримували її в полоні.