Освобожденная из российского плена Марьяна Чечелюк показала синяки от побоев

Освобожденная из российского плена Марьяна Чечелюк показала в соцсети фото своих ног со следами побоев. Девушка сообщила, что синяки на них оставили россияне, удерживавшие ее в плену.



«Для тех, кто говорит, что женщин не бьют», — подписала фото Марьяна.

Также Чечелюк сообщила, что ее пытали голодом и избивали, угрожали обрить налысо. По ее словам, у нее начали отказывать почки и ноги, появились проблемы со спиной, развился хронический бронхит.

Марьяна Чечелюк была в обменном списке и вернулась в Украину 31 мая спустя два года в плену. В этот день Украина вернула 75 граждан.



Всего в российском плену находится 403 женщины из Украины.