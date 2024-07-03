Російська армія стерла з лиця землі мікрорайон «Канал» у Часовому Яру – DeepState

Знищений росіянами мікрорайон «Канал» у Часовому Яру. Фото: DeepState

Російські окупанти повністю знищили мікрорайон «Канал» у Часовому Яру. Про це повідомили аналітики DeepState.

Подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою лише збільшать втрати, тому відхід ЗСУ з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням. «Канал» вигідно було тримати, коли армія РФ перебувала на підступах.

За словами командира тактичної групи «Реванш» Богдана Ходаковського, війська Росії справді повністю окупували район «Канал».

«Ціною величезних втрат та фактичного знищення всіх багатоповерхівок росіяни досягли успіху. І, попри незрівнянні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. У перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донбасу», – сказав він.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили про повне захоплення мікрорайону «Канал» російськими військами.