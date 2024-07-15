В Українську Донецької області вранці пролунав вибух

Стовп диму після «прильоту» в місті Українськ Донецької області сьогодні вранці, 15 липня. Фото: «Донбас оперативний»/Telegram

У понеділок, 15 липня, приблизно о 9:20, у місті Українськ Покровського району Донецької області пролунав вибух. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

На опублікованих фото добре видно густий стовп диму, що піднімається.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок повітряної атаки на цю годину немає.

Нагадаємо, російські окупанти увечері 13 липня атакували Мирноград Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей дістали поранення.