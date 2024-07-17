З 17 липня чоловіки без військового квитка не зможуть виїхати за кордон: подробиці

З 17 липня українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ під час перетину кордону. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України. Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві пояснили, що у військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.



Директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк відповів, чи стягуватимуть штрафи з тих, хто вирішив не оновлювати місця свого проживання, електронну адресу та номер телефону.



Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані.