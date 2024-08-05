Російські війська обстріляли Костянтинівську громаду з артилерії: є пошкодження

Російська армія в неділю, 4 серпня, вдарила з артилерії по Костянтинівській громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«О 18:20 відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії Миколаївським старостинським округом. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків», — йдеться у повідомленні.



Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що російська армія на Донеччині зосередила зусилля в боях недалеко від Нью-Йорка та Торецька у напрямку міста.