РФ вранці вдарила по Антонівці та Михайлівці Донеччини: загинули четверо людей, є постраждалий

Внаслідок ранкових обстрілів Донецької області четверо людей загинули, також одна людина отримала травми. Під удар потрапили такі населені пункти, зокрема околиці Мар'їнки, Антонівка та Михайлівка. Про це повідомив начальник Донецької ОВ Вадим Філашкін.



«Цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки та 64-річного чоловіка в Антонівці», — йдеться у повідомленні.



За словами Філашкіна, ще один чоловік у селі отримав поранення, його доставили до медичного закладу.



Також двоє людей загинули у Михайлівці Новогродівської громади — 55-річний чоловік та 52-річна жінка.



Раніше ми писали, що 6 серпня російська окупаційна армія 20 разів обстрілювала населені пункти Донецької області .