«Для них пріоритет»: Зеленський назвав місто на Донбасі, яке стало головною ціллю для Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Після того, як Росії не вдалося взяти Харків, головною ціллю для неї стало місто Покровськ Донецької області. Про це в інтерв'ю французьким ЗМІ повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, найбільшу кількість сил та засобів російські війська зосереджують саме на Покровському напрямку.



«Їхній головний напрямок, це не загалом Схід, хоча Слов'янськ не виняток, але Покровськ, я сказав би, на сьогодні – для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ. Авжеж там є й Костянтинівка, авжеж вони ціляться і на Торецьк, авжеж вони хочуть і у них є плани щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільша кількість особового складу, найбільша кількість зброї та КАБ, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку», – розповів глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи може Україна розпочати мирні переговори без повного виведення російських військ.