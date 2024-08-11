В окупованій Горлівці пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму

У Горлівці чути вибухи 11 серпня. Фото: скріншот

У неділю, 11 серпня, тимчасово окупована Горлівка на Донеччині потрапили під обстріл. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.



Місцеві жителі чули вибухи, над містом здійнявся стовп густого диму.



Як зазначається, що Горлівка знаходиться поряд з Торецьком, який зараз штурмують російські війська.



Раніше ми писали, що українські військові збили російський військовий гелікоптер Ка-52 у Курській області . Це випливає з поста російського каналу Fighterbomber, який спеціалізується на авіації.