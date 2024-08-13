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Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

13 серпня 2024, 08:20

Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

Причину пожежі на Запорізькій АЕС експертам МАГАТЕ так і не вдалося встановити. Фото: Енергоатом Причину пожежі на Запорізькій АЕС експертам МАГАТЕ так і не вдалося встановити. Фото: Енергоатом

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 серпня провели інспекцію градирень на Запорізькій атомній електростанції (АЕС), де напередодні сталася пожежа. Остаточну причину займання так і не було встановлено. Про це йдеться у повідомленні організації.

Так, група експертів МАГАТЕ провела огляд зони, де, за попередніми даними, могло розпочатися займання. Однак після обстеження стало ясно, що початкове джерело пожежі, найімовірніше, не знаходилося біля градирні.

Під час огляду команда виявила ушкодження у внутрішній частині градирні на рівні розподілу водяних форсунок, що розташовані на висоті близько десяти метрів. Доступ до цих критично важливих ділянок був обмежений з міркувань безпеки, що ускладнило детальніше дослідження.

Експерти помітили сліди горіння на устаткуванні, що знаходиться вище за рівень розподілу форсунок, а також виявили краплі розплавленого пластику та уламки бетону в басейні з холодною водою. За попередніми даними, причиною цих пошкоджень могло стати спалювання пластикової сітки.

«Під час огляду не було виявлено ні шин, ні уламків безпілотників. Команда підтвердила відсутність значних ознак порушення цілісності уламків, попелу або сажі, розташованих біля основи градирні», — йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Важливо відзначити, що пожежа не торкнулася ядерної безпеки станції, оскільки градирні не використовуються для охолодження реакторів, які перебувають у стані холодної зупинки. Радіоактивних матеріалів у зоні пожежі немає, а проведені виміри радіаційного фону не показали жодних відхилень.

МАГАТЕ продовжить розслідування, включаючи збирання додаткових даних та аналіз виявлених матеріалів. Доступ до ключових зон градирні та басейну з холодною водою залишається пріоритетом для остаточного встановлення причин події.

Нагадаємо, 12 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Україні зберігається стабільна радіаційна ситуація, змін у районі Запорізької АЕС не виявлено.

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