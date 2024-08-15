У Костянтинівці вранці пролунали вибухи

Місто Костянтинівка Донецької області зазнало вранці 15 серпня російського обстрілу. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що вибухи пролунали близько 9:00 у правобережній частині міста.

Зважаючи на звуки вибухів, місто обстрілювали касетними боєприпасами.

Нагадаємо, 9 серпня російські військові завдали ракетного удару по супермаркету у місті Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки загинули 14 людей, понад 40 було поранено.