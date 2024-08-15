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Росія перекидає підрозділи з Донбасу до Курської області

15 серпня 2024, 12:57

Росія перекидає підрозділи з Донбасу до Курської області

Понад тиждень триває операція у Курській області, яка значно вплинула на ситуацію на передовій. Зокрема, ряд підрозділів з Донбасу було відправлено на Курщину. Про це повідомила проросійська пропагандистка з окупованого Донецька Марина Харькова.

«Вторгнення українських бойовиків у Курську область вплинуло на бойові дії на Донбасі: низку підрозділів найдосвідченіших донецьких та луганських бійців було відправлено курирувати наступ ЗСУ, де інші не змогли», — написала вона у соцмережі.

Харкова навела слова офіцера Першого армійського корпусу «ДНР» з позивним Рапіра, який розповів, що відбувається на Донецькому напрямі.

За його словами, найважче давалося просування біля Нью-Йорка, де російські штурмовики потрапили на мінні поля. Внаслідок цього були великі втрати особового складу.

Рапіра впевнений, що «ворог чогось вичікує», тому що зараз спостерігається невелике зниження активності ЗСУ як в обстрілах позицій, так і в спробах контратак.

Бойовик наголосив, що, наприклад, на Авдіївському напрямку прибуло кілька українських снайперських груп, які працюють з далеких дистанцій.

«Обстановка залишається складною, говорити про дезорганізацію чи провали ЗСУ поки не доводиться», — зазначив він.

Рапіра зробив висновок, що всі силовики, які залишилися, переведені на казармове становище (таке становище передбачає постійне знаходження службовця військ у місці несення служби – ред.), щодо ротацій та відпусток, то їх поки не передбачається.

«Крім донецьких та луганських, виходить, більше нема кому? Мої висновки є однозначними», — резюмував бойовик.

За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України - 80-а десантно-штурмова бригада.

Високопосадовець на умовах анонімності розповів, яка головна мета «Курської операції».

Станом на вранці 14 серпня українським військовим вдалося взяти під контроль ще чотири населені пункти Курської області Росії.

Український президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Курській області. З його слів, Сили оборони просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках з початку доби.

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