Сили оборони України взяли в полон роту військових РФ у Курській області: кадри здачі понад 100 росіян

Полонена рота російських військових у Курській області. Фото: кадр із відео

14 серпня рота російських солдатів здалася в полон Силам оборони України у Курській області. Про це повідомили у проєкті «Хочу жити» Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими.

Йдеться про понад 100 росіян, яких кинули командири.

«Їх можна зрозуміти. Важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури та корупціонери, а фланги «прикривають» кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими», – заявили у «Хочу жити».

Нагадаємо, що командир «Ахмата» Апти Аллаудінов визнав полон лише частини «кадировців». В Україні відповіли на його слова.