Армія РФ скинула FPV-дрон на селище у Волноваському районі: є пошкодження

Росіяни атакували селище Велика Новосілка. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

Російські війська обстріляли селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області за допомогою FPV-дрону. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



Внаслідок обстрілу було пошкоджено одне приміщення. Інформації про постраждалих не надходило.



Раніше ми писали, що 18 серпня російська армія здійснила масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.