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Армія РФ скинула FPV-дрон на селище у Волноваському районі: є пошкодження

18 серпня 2024, 14:56

Армія РФ скинула FPV-дрон на селище у Волноваському районі: є пошкодження

Росіяни атакували селище Велика Новосілка. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація Росіяни атакували селище Велика Новосілка. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

Російські війська обстріляли селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області за допомогою FPV-дрону. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено одне приміщення. Інформації про постраждалих не надходило.

Раніше ми писали, що 18 серпня російська армія здійснила масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

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