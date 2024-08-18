Армия РФ сбросила FPV-дрон на поселок в Волновахском районе: есть повреждение

Российские войска обстреляли поселок Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области с помощью FPV-дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.
В результате обстрела было повреждено одно помещение. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее мы писали, что 18 августа российская армия совершила массированную атаку в районе населенных пунктов Пивничное и Зализное Донецкой области.
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