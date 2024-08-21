В «Укренерго» повідомили, коли відключатимуть світло в Україні 21 серпня

У середу, 21 серпня, в Україні діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Діятиме одна та дві черги одночасно. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«З 15:30 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що з 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.



Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.



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