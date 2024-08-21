В «Укрэнерго» сообщили, когда будут отключать свет в Украине 21 августа

В среду, 21 августа, в Украине будет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Будет действовать одна и две очерели одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«С 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что с 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.



Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.



Ранее мы писали, что в Краматорске Донецкой области идут работы по запуску уличного освещения в вечернее время суток.