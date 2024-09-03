Українські військові під Покровськом можуть опинитися в оточенні — Forbes

До середини осені фронт біля Покровська може вирівнятися. Фото: 25 ОПДБр

Просування російських військ до Покровська не лише загрожує самому місту та важливим лініям постачання, а й українському гарнізону, і цивільним, які все ще залишаються у місті. Українські війська, що знаходяться на південь від Покровська, також у небезпечному становищі. Про це пише американське видання Forbes.

Російські сили з потенційно десятками тисяч солдатів наблизилися на відстань близько 10 км до Покровська та обійшли український гарнізон, який утримує лінію між селом Мемрік та річкою Вовча.

У результаті виник відкритий виступ на схід у російську лінію. Цей виступ, вважає автор публікації Девід Екс, може декількома рішучими маневрами російських військ перетворитися на пастку для сотень українських солдатів.

Усередині виступу знаходяться підрозділи 59-ї, 68-ї, 117-ї та 15-ї бригад. Особовий склад значний, але вони залежать від 25-ї повітряно-десантної бригади, яка захищає Українськ на північному кутку виступу.

Якщо 25-а повітряно-десантна бригада з їхніми німецькими бойовими машинами Marder «не зупинить противника біля Українська, відступ може призвести до оточення противником», — попередив Український центр оборонних стратегій. Частини, принаймні, чотирьох українських бригад опиняться в оточенні на південь від Покровська.

Висловлюється припущення, що відступ українських сил, можливо, вже розпочався. Таким чином, Сили оборони могли б вирівняти свої лінії та встановити нові укріплення за кілька кілометрів на захід.

Відхід від виступу поступився б росіянам близько 50 кв. км, але при цьому українські батальйони залишилися б цілими у критичний момент. Оптимістичніші українські оцінки боїв навколо Покровська вказують на уповільнення російського наступу — таке, яке могло б дати українцям час і простір для зміцнення оборони та логістики.

Уповільнення було б зрозуміле. Росіяни зазнали величезних втрат після просування на 30 км від руїн Авдіївки до околиць Покровська: потенційно десятки тисяч загиблих солдатів, скалічених чи полонених. І хоча у росіян все ще чисельна перевага, їхні втрати підірвали наступальний імпульс, пише Forbes.

Водночас українські позиції навколо Покровська залишаються крихкими. Генштаб ЗСУ шукає баланс між, як мінімум, двома великими операціями: обороною Покровська та вторгненням у Курську область РФ.

Військ небагато. Настільки, що втрата деяких частин чотирьох бригад усередині виступу може виявитися катастрофічною. Натомість успішна евакуація військ, яким загрожує оточення, може зміцнити українську лінію оборони, зазначає видання.