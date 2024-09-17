Мільйон людей загинули або поранені на війні в Україні — WSJ

Сили оборони України втратили 80 тисяч солдатів загиблими, ще 400 тисяч пораненими. Збройні сили Росії — 200 тисяч загиблими, ще приблизно 400 тисяч поранено. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на українські джерела та дані західної розвідки.



При цьому видання вказує, що оцінити втрати складно: обидві сторони не публікують офіційних даних.



Зазначається, що Україні з такими втратами впоратись складніше через вчетверо менше населення. Але у довгостроковій перспективі наслідки будуть «руйнівними» для обох країн, які й до війни мали демографічні проблеми.



Видання вважає, що однією з мотивацій Володимира Путіна розпочати війну було збільшення чисельності населення РФ за рахунок поглинання українців.



Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ на 180 тисяч. Своїм указом він ухвалив, що тепер російська армія налічуватиме 1,5 млн військовослужбовців.