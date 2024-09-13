Сили ППО вночі збили 24 з 26 дронів-камікадзе — Повітряні сили

ПВО сбили майже всі дрони. Фото: Повітряні сили

Російська армія в п'ятницю, 13 вересня, вдарила територією України ударними дронами-камікадзе. В результаті бойової роботи 24 БПЛА були збиті. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував 26 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Охтарськ — РФ, Чауда — Крим)», — йдеться у повідомленні.



Сили та засоби протиповітряної оборони цієї ночі збили 24 російські ударні БПЛА в межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.



Станом на 9:00 один БПЛА залишається в повітряному просторі, бойова робота триває.



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