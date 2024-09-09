Українські війська, дислоковані на Донеччині, зазнають великих втрат на тлі просування російських сил. Про це пише британське видання The Economist із посиланням на військовослужбовців Збройних сил України.

Так, солдат Юрій із 59-ї бригади, яка бере участь у боях поблизу Українська, розповів виданню про «значні втрати» ЗСУ.

За його словами, українське командування перекинуло підкріплення на допомогу його з'єднанню, але незабаром воно зазнало великих втрат через недосвідченість військовослужбовців.

«За три дні 100 перетворилися на нуль. Деякі бігли, деякі падали», — сказав він.

Військовослужбовці ЗСУ повідомили виданню про ризик потрапити в оточення поблизу Курахового.

Українські сили зазнають труднощів із постачанням у цьому районі, пише журнал. Відстань від Курахового до Українська — близько 12 км.

«Вони [росіяни] знають, що ми не контратакуватимемо, оскільки у нас немає на це людей. Тому вони повільно йдуть уперед там, де можуть», — сказав офіцер Андрій із 79-ї бригади ЗСУ. На думку його товариша по службі Олександра, підрозділ у 2024 році втратив більше військовослужбовців, ніж за попередні 18 місяців.

Курахове належить до Покровського напрямку, про складну ситуацію на якому неодноразово заявляла українська влада. У Покровську з'єднуються залізничні колії від Костянтинівки та Курахового у бік Павлограда та Дніпра.