ППО України збила 53 з 56 «Шахедів»

ППО України збило 53 з 56 «Шахедів». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 16 вересня 2024 року Росія атакувала територію України ударними БпЛА «Shahed-131/136», силам оборони вдалося збити 53 «Шахеди». Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.



«Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Київщина», – зазначили у ПС ЗСУ.



В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.



Ще три ворожі безпілотники були втрачені локаційно в кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.



Раніше Сили ППО вночі збили одну ракету та 10 дронів.