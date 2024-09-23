Краматорськ вдруге за день зазнав російського обстрілу: почалася пожежа

Дим після прильотів на околиці Краматорська. Фото із соцмережі

У понеділок, 23 вересня, близько полудня на околиці Краматорська пролунала серія вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

За попередньою інформацією, війська РФ завдали ударів касетними боєприпасами.

Після обстрілу на виїзді з міста у напрямку Слов'янська почалася пожежа у полі. Мешканці також опублікували у соцмережах відео диму після обстрілів.

Також у «Новин Донбасу» є інформація про пожежу в лісосмузі в районі села Пчолкіне на іншій стороні Краматорська. Чи виникло загоряння внаслідок обстрілу, наразі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 Краматорськ вже зазнавав російських обстрілів.