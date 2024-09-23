Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Краматорськ вдруге за день зазнав російського обстрілу: почалася пожежа

Оновлено
23 вересня 2024, 12:57

Краматорськ вдруге за день зазнав російського обстрілу: почалася пожежа

Дим після прильотів на околиці Краматорська. Фото із соцмережі Дим після прильотів на околиці Краматорська. Фото із соцмережі

У понеділок, 23 вересня, близько полудня на околиці Краматорська пролунала серія вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

За попередньою інформацією, війська РФ завдали ударів касетними боєприпасами.

Після обстрілу на виїзді з міста у напрямку Слов'янська почалася пожежа у полі. Мешканці також опублікували у соцмережах відео диму після обстрілів.

Також у «Новин Донбасу» є інформація про пожежу в лісосмузі в районі села Пчолкіне на іншій стороні Краматорська. Чи виникло загоряння внаслідок обстрілу, наразі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 Краматорськ вже зазнавав російських обстрілів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Краматорськ Пожежа обстріли

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:00
Головне за день: Росармія атакує Донечину. Дві жінки загинули в шахті через обстріл
22:00
Головне за день: План Зеленського. РФ продовжує атакувати Харків та Кривий Ріг
17:46
Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька
11:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Неправда про обстріл Горлівки. Заборона Telegram для держслужбовців та військових
20:25
Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ►
19:41
У Горлівці снаряд вибухнув біля під'їзду — є поранені серед місцевих жителів
17:00
У Горлівці вдарили по фурі, яка везла «Зуби дракона». Росія видала це за обстріл «мирних жителів»
16:39
У мережі показали знищення у Новогродівці російського «танку-мангалу» за допомогою дрону
15:40
На окупованій Донеччині природні пожежі знищили житло та майно не менше 70 осіб
11:48
Слідчий комітет РФ визнав, що пропагандиста Рассела Бентлі вбили російські військові в Донецьку
10:13
Росія щорічно планує звозити сотні тисяч тонн сміття на окуповану Луганщину — Лисогор
08:32
Російські війська намагаються просуватися у Гірнику та на захід від Українська Донецької області
08:07
Армія РФ просунулась у Торецьку та біля ще трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:28
Головне за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по геріатричному пансіонату у Сумах
23:10
З луганських дітей в окупації вирішили зробити «сентябрят», «піонерів» та «трудівників»
22:24
«ДНР» показала перших біженців із Курської області — їх розмістили в Маріуполі
21:49
Пушилін у Мінську: Лукашенко ухильно описав «співпрацю» з «ДНР»
21:24
«ДНР»: На окупованій території Донецької області за день постраждали 5 людей
19:35
На окупованій Донеччині 113 шкіл навчають дітей дистанційно
усі новини
15:58
У Костянтинівці стоматологічна поліклініка припиняє прийом дітей
15:53
Внаслідок обстрілу Курахівської громади постраждала жінка
15:37
Омбудсмен обурився тим, що члени МКЧХ не прийшли на зустріч із рідними військовополонених
15:12
Як мінімум одна людина загинула і троє поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська
14:59
Росіяни завдали удару по Шаховому в Донецькій області: поранені сім людей, серед них дві дитини
14:47
У Мирнограді сталася пожежа у п'ятиповерхівці: рятувальники винесли з палаючої квартири собаку та кота
13:58
Росіяни атакували Покровськ: над містом стовп густого чорного диму
13:33
З Донеччини до Чернівецької області вирушить евакуаційний поїзд
13:13
На Сумщині армія РФ скинула дрон на автобус: постраждали двоє людей
12:57
Краматорськ вдруге за день зазнав російського обстрілу: почалася пожежа
12:30
ДСНС опублікувала фото наслідків удару по підприємству в Олексієво-Дружківці
12:13
Удар по Краматорську: 16-річну дівчину госпіталізували до Дніпра
11:56
ЗСУ відбили у російської армії позиції поблизу міста Сватове на Луганщині – аналітики
11:42
Українські війська прорвали ще одну ділянку кордону РФ: у ЗСУ показали відео
11:24
Армія РФ здійснила 14 обстрілів населених пунктів Донецької області за добу
10:59
З прифронтового села на Луганщині евакуювали ще одного місцевого мешканця
09:51
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: відомо, як відпрацювала ППО
09:45
Костянтинівка потрапила під російський обстріл: є руйнування
09:21
Російські війська вночі обстріляли місто Миколаївка на Донеччині: пошкоджені будинки, є поранений
09:07
Вранці війська РФ вдарили по Лиману, виникла пожежа
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували Покровськ. Фото: ТГ-канал Донбас оперативний Росіяни атакували Покровськ: над містом стовп густого чорного диму
23 вересня, 13:58
Дим після прильотів на околиці Краматорська. Фото із соцмережі Краматорськ вдруге за день зазнав російського обстрілу: почалася пожежа
23 вересня, 12:57
Прорив десантниками ЗСУ ще однієї ділянки російського кордону. Фото: кадр із відео Українські війська прорвали ще одну ділянку кордону РФ: у ЗСУ показали відео
23 вересня, 11:42
Російські війська сьогодні вранці обстріляли Лиман на Донеччині. Фото: кадр з відео Вранці війська РФ вдарили по Лиману, виникла пожежа
23 вересня, 09:07
Знищена російська бронетехніка поблизу села Костянтинівка на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили масований російський штурм на Донеччині: ЗСУ зупинили 20 одиниць бронетехніки
23 вересня, 09:05
Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях Окупанти вранці атакували Слов`янськ: є постраждалі
22 вересня, 12:43

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір