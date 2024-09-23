Як мінімум одна людина загинула і троє поранені внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська

Щонайменше одна людина загинула і троє поранено внаслідок обстрілу Краматорська у понеділок, 23 вересня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він також зазначив, що внаслідок повітряної атаки росіян пошкоджено 8 приватних будинків.

«Опівдні у місті прогриміли 6 вибухів. Загинула жінка віком близько 45 років, поранення отримав її чоловік», — написав Філашкін.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Начальник ОВА закликав населення області не наражати себе на небезпеку і евакуюватися.

Нагадаємо, станом на 15:00 понеділка, 23 вересня, Краматорськ двічі зазнавав російського обстрілу. На околиці міста виникла пожежа у лісосмузі.