Росія до кінця року залучить до військової служби 133 тисячі осіб

У Росії оголошено осінній призов з 1 жовтня до 31 грудня. Покликані до армії РФ, будуть перебувати на військовій службі один рік. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.



З 15 жовтня призовників почнуть оправляти до «пунктів постійної дислокації з'єднань та військових частин на території Російської Федерації».



На військову службу планують призвати 133 тисяч людей.



Заклик оголошено також на окупованих територіях України.

Раніше російський президент Володимир Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ на 180 тисяч. Своїм указом він ухвалив, що тепер російська армія налічуватиме 1,5 млн військовослужбовців.



Москві необхідна мобілізація, вважають редактор німецького видання BILD Жанна Плауманн та військовий оглядач Юліан Репке. За міжнародними оцінками, з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тисяч російських військових.