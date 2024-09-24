Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим розпорядженням Генштабу — нардеп Гончаренко

Чоловіки віком від 50 до 60 років, які підлягають мобілізації, надалі можуть бути мобілізовані лише у разі розпорядження Генштабу щодо конкретної людини. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Чоловіки у віці 50-60 років можуть бути мобілізовані тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням», — написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами нардепа, згідно з директивою Сухопутних військ 116/2/1/21409 від 19 вересня, йдеться про мобілізацію чоловіків віком від 25 до 49 років. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які підлягають мобілізації, надалі можуть бути мобілізовані лише у разі розпорядження Генштабу щодо конкретної людини.

«Окреме мобілізаційне розпорядження — це означає, що стосовно конкретного чоловіка видано таке розпорядження Генштабом. З вказуванням всіх даних. Яке потрібно цьому чоловікові пред'явити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється», — пояснив Гончаренко.

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