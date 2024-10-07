РФ обстріляла селище Шевченко Покровської громади: є постраждала

Російська армія у неділю, 6 жовтня, атакувала селище Шевченко Покровської громади Донецької області. Внаслідок удару є постраждала. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«6 жовтня о 17:00 внаслідок артобстрілу смт Шевченко пошкоджено приватний будинок. Місцева мешканка 1954 року народження отримала осколкове поранення хребта», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 19:03 сталося займання покрівлі релігійної непрацюючої споруди на площі 250 кв. Рятувальникам вдалося приборкати пожежу о 23:50.



У відомстві зазначили, що близько 19:06 у Покровську було зафіксовано скидання боєприпасу БПЛА.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль, водій якого рухався вул. Захисників України», — резюмували у пресслужбі.



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