Уламки «Кинджалу» пошкодили багатоповерхівку та авто у Києві

Росія атакувала столицю України, здійснивши пуски аеробалістичних ракет «Кинджал», внаслідок чого було пошкоджено багатоповерховий будинок та автомобіль. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Внаслідок ракетної атаки у трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків — у Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському.
Раніше стало відомо, що російські літаки МіГ-31К здійснили пуски аеробалістичних ракет «Кинджал» по Україні.
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