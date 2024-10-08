Армія РФ атакувала чотири райони Донеччини: пошкоджено будинки, є жертва

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під удар росіян потрапили одразу чотири райони регіону, є жертва та пошкодження житлових будинків та адміністративних будівель. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ситуація на Донеччині така:



Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано будинок.



Покровський район. В Іллінці Курахівської громади пошкоджено 2 будинки; обстріляні Курахове, Курахівка і Сонцівка. У Мирнограді пошкоджено адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено підприємство.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, автомийку. У Никонорівці Миколаївської громади пошкоджено підприємство. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і підприємство; у Миколаївці пошкоджено 6 будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 17 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і адмінбудівля.



Раніше ми писали, що в ніч на 8 жовтня ППО України збило 18 із 19 російських БПЛА.