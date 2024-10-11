В Україні порушили справу про воєнний злочин та вбивство росіянами журналістки Вікторії Рощиної

У зв'язку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ, Генпрокуратурою відкрите кримінальне провадження за фактом її зникнення та перекваліфіковане на воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Про це повідомила Генпрокуратура України.



«10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією. У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством», – пояснили у генеральній прокуратурі.



Наголошується, що досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.



Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. У квітні 2024 року Росія вперше підтвердила, що її незаконно утримує.



Нагадаємо, 10 жовтня інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної підтвердилася. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що має офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки.







Пізніше у коментарі «Суспільному» представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська журналістка була у списках на обмін і невдовзі мала повернутися додому.



Вікторія співпрацювала з «Новинами Донбасу» влітку та восени 2022 року як журналістка-фрілансер. За її плечима був багаторічний досвід роботи в українських ЗМІ. З матеріалами, написаними Вікторією, можна ознайомитись за посиланням тут.