Окупанти атакують Луганщину за допомогою РСЗВ «Град» та FPV-дронів — Лисогор

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що російські окупанти другий тиждень не припиняють потужних обстрілів Луганської області. Зокрема, атакують за допомогою FPV-дронів та РСЗВ «Град». Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.



«Росіяни обстрілюють з реактивної зброї, криють «Градами», використовують велику кількість FPV-дронів, намагаючись перебити як логістичні шляхи, так і місця, де ворог думає, що там можуть бути і люди, і наші ЗСУ. Також останні 2-3 тижні ворог проводить наземні операції, намагається пішки оточити населені пункти. Наші хлопці вчасно завдають поразки та відбивають ворога від них», — зазначив він.



За словами Лисогора, на підконтрольній Україні території лишається 15 осіб.



Раніше ми писали, що російські окупанти масово обстрілюють населені пункти вздовж лінії бойового зіткнення та зміцнення українських військових. Зокрема, під удари потрапляють такі населені пункти — Балка Журавка (Невське), Серебрянський ліс, Твердохлібове, Макіївка, Греківка.