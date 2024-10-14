Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Окупанти атакують Луганщину за допомогою РСЗВ «Град» та FPV-дронів — Лисогор

14 жовтня 2024, 14:23

Окупанти атакують Луганщину за допомогою РСЗВ «Град» та FPV-дронів — Лисогор

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що російські окупанти другий тиждень не припиняють потужних обстрілів Луганської області. Зокрема, атакують за допомогою FPV-дронів та РСЗВ «Град». Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

 «Росіяни обстрілюють з реактивної зброї, криють «Градами», використовують велику кількість FPV-дронів, намагаючись перебити як логістичні шляхи, так і місця, де ворог думає, що там можуть бути і люди, і наші ЗСУ. Також останні 2-3 тижні ворог проводить наземні операції, намагається пішки оточити населені пункти. Наші хлопці вчасно завдають поразки та відбивають ворога від них», —  зазначив він.

 За словами Лисогора, на підконтрольній Україні території лишається 15 осіб.

 Раніше ми писали, що російські окупанти масово обстрілюють населені пункти вздовж лінії бойового зіткнення та зміцнення українських військових. Зокрема, під удари потрапляють такі населені пункти — Балка Журавка (Невське), Серебрянський ліс, Твердохлібове, Макіївка, Греківка.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Артем Лисогор
Місця
Луганська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:13
В окупованому Сіверськдонецьку жителі старих районів міста взимку залишаться без тепла – ОВА
10:44
У Маріуполі зафіксували велике перекидання живої сили армії РФ: окупанти можуть готуватися до нового наступу
10:22
На Курахівському напрямку армія РФ наступає найактивніше — Генштаб ЗСУ
09:38
Маріуполь: У несучих стінах деяких будинків з'явилися тріщини після «капремонту» — ЦНС
08:21
У Силах оборони розповіли про втрати російської армії за тиждень
07:25
Війська РФ просунулися поблизу низки населених пунктів на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Ситуація у Мирнограді. Розстріл українських військових
23:00
Головне за день: РФ атакувала Суми та Харківську область
08:57
Безпілотник атакував окуповані Ровеньки: спалахнуло паливо
23:00
Головне за день: ЗСУ контролюють 50% Торецька. Армія РФ захопила три села
22:56
Населення Донеччини скоротилося вп'ятеро, у Луганську з'явився сталінський прокурор — дайджест окупації ►
21:45
В окупованій Горлівці під обстрілами поранено 4 людей — «ДНР»
18:40
Донецьк та Макіївка пів місяця житимуть з обмеженим графіком подачі води
14:25
Після удару по нафтобазі у Феодосії у РФ виникли логістичні проблеми
23:22
Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя
23:10
Ще 10 працівників шкіл та училищ в окупації отримали підозри від українських правоохоронців
21:31
На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
13:27
У Міноборони РФ заявили про захоплення Верхньокам'янського на Донеччині: інформація виявилася фейком, її спростували навіть Z-блогери
усі новини
16:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:36
У Дніпрі «замінували» будівлю, в яку переїхала Луганська ОВА: співробітників евакуювали
15:35
Бригада «Помста» за тиждень знищила 51 загарбника та 28 дронів
15:32
Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України — джерела BILD
15:30
Поліцейські евакуювали маломобільних літніх людей із Селидового
15:20
РФ скинула авіабомбу на село у Волноваському районі: троє постраждалих
15:18
Чорноморський флот РФ вже не може вплинути на перебіг війни в Україні – ЗСУ
14:55
Прикордонники знищили гаубицю РФ Д-20 на Вовчанському напрямку
14:46
Повідомлення про масове «мінування» надходять із різних міст України
14:23
Окупанти атакують Луганщину за допомогою РСЗВ «Град» та FPV-дронів — Лисогор
14:19
Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджені цивільні кораблі, є загибла та поранені
14:08
Росіяни атакували авто поблизу Гаврилівки, загинули дві жінки
13:56
У Курській області РФ бійці ЗСУ знищили російських морпіхів, причетних до розстрілу українських військовополонених
13:55
Помер колишній мер Краматорська
13:22
«Боротьба йде за кожні під'їзд та вулицю»: у ЗСУ розповіли, які райони Торецька контролює армія РФ
12:59
Сили оборони можуть піти з Курської області найближчими тижнями — BILD
12:48
В Одесі лунають вибухи, авіацію РФ помічено в акваторії Азовського моря
12:25
Орбан хоче зірвати надання допомоги Україні — Politico
12:13
В окупованому Сіверськдонецьку жителі старих районів міста взимку залишаться без тепла – ОВА
11:59
На Донеччині без електрики залишаються 122 населені пункти
усі новини
ВІДЕО
Поліцейські евакуювали людей похилого віку із Селидового. Фото: кадр із відео Поліцейські евакуювали маломобільних літніх людей із Селидового
14 жовтня, 15:30
Прикордонники підбили гаубицю Д-20 на Вовчанському напрямку. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили гаубицю РФ Д-20 на Вовчанському напрямку
14 жовтня, 14:55
Надійшло повідомлення про «мінування» однієї з київських шкіл. Фото: Лівий берег Київ/Telegram Повідомлення про масове «мінування» надходять із різних міст України
14 жовтня, 14:46
У Курській області РФ бійці ЗСУ знищили російських морпіхів, причетних до розстрілу українських військовополонених У Курській області РФ бійці ЗСУ знищили російських морпіхів, причетних до розстрілу українських військовополонених
14 жовтня, 13:56
В Одесі чути вибухи. Фото: кадр із відео В Одесі лунають вибухи, авіацію РФ помічено в акваторії Азовського моря
14 жовтня, 12:48
Окупант не зміг відповісти на запитання, поставлене українською мовою. Фото: кадр із відео Не зміг відповісти на запитання «свої?»: бійці 3 ОШБр ліквідували окупанта
14 жовтня, 11:55

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір