Поховала сина після обстрілу та виживала у літній кухні — історія пенсіонерки з фронтового села на Донеччині

Російська агресія забрала у 72-річної мешканки Зарічного на Лиманщині все — сина та будинок. Пенсіонерка виживала у літній кухні після того, як російський снаряд зруйнував її будинок.



Бригада поліції «Білі ангели» евакуювали жінку разом з усіма домашніми тваринами.



Вже не вперше правоохоронці приходять Тетяні Григорівні на допомогу.



Нещодавно вона втратила сина. Через щоденний обстріл сусіди поховали тіло поблизу будинку. Тоді правоохоронці допомогли матері організувати поховання на цвинтарі та оформити всі необхідні документи, щоб отримати допомогу.