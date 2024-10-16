Похоронила сына после обстрела и выживала в летней кухне — история пенсионерки из фронтового села на Донетчине

Российская агрессия забрала у 72-летней жительницы Заречного на Лиманщине все — сына и дом. Пенсионерка выживала в летней кухне после того как российский снаряд разрушил ее дом.



Бригада полиции «Белые ангелы» эвакуировали женщину вместе со всеми домашними животными.



Уже не впервые правоохранители приходят Татьяне Григорьевне на выручку.



Недавно она потеряла сына. Из-за ежедневных обстрелов соседи похоронили тело вблизи дома. Тогда правоохранители помогли матери организовать захоронение на кладбище и оформить все необходимые документы, чтобы получить помощь.