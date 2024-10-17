Боєздатну ескадрилью F-16 Україна отримає на місяці пізніше, ніж планувалося — WSJ

Американський винищувач F-16. Фото: Вікіпедія

Україна, швидше за все, не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця поточного року. Ймовірно, таку кількість літаків Україна отримає до весни чи літа наступного року. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що США переорієнтують свою підготовку українських пілотів F-16 із досвідчених льотчиків на молодших курсантів. Це рішення може відсунути на багато місяців термін, коли Україна отримає повну ескадрилью літаків.

Представники США пояснюють, що таке рішення було ухвалене через брак досвідчених українських пілотів зі знанням англійської мови. Деякі чиновники також заявили, що США вважають, що молодші кадети будуть відкритішими до західного навчання.

Видання пише, що навчання українських пілотів відбувається у трьох різних місцях: на базі Морріс в американському штаті Арізона, на військовій авіабазі Данії у Скрідструпі, яку нещодавно закрили. За даними WSJ, зараз курси пройшли близько десятка пілотів, 11 із них зараз літають в Україні. За словами західного чиновника, деякі пілоти, які розпочали навчання у Данії, не пройшли програму.

Інформовані джерела видання зазначають, що Україна, швидше за все, не матиме повної ескадрильї F-16 (20 літаків і 40 пілотів, які ними керуватимуть) максимум до весни чи літа наступного року.

За словами джерела, знайомого з програмою, вісім українських курсантів, які минулого року вивчали базові навички польоту на реактивному навчально-тренажерному літаку Alpha Jets у Франції, минулого місяця розпочали навчання на F-16 у Румунії. Ще вісім досвідчених пілотів зараз завершують навчання на F-16 в Аризоні та прибудуть до України на початку наступного року.

Нагадаємо, 26 серпня один із перших переданих Україні винищувачів американського виробництва F-16 зазнав аварії.

За попередніми даними, літак не було збито, хоча інцидент стався під час масованого ракетного обстрілу російськими військами. Швидше за все, причиною катастрофи стала помилка пілота.