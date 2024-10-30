РФ атакувала Бахмутський, Краматорський та Покровський райони Донеччини: деталі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що минулої доби, 29 жовтня, російська армія обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, є постраждалі та жертва.



«Усього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено численні багатоповерхівки; у Сухих Ялах 1 людина загинула, пошкоджено 7 будинків і адмінбудівлю; в Успенівці пошкоджені 2 будинки. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки і 8 автівок.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 2 адмінбудівлі і 3 багатоповерхівки. В Сергіївці Андріївської громади пошкоджено складське приміщення. У Дружківці поранено людину, в Олексієво-Дружківці — 5 людей.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і складське приміщення. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.





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