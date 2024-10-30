ПВО Украины сбила 33 из 62 российских БпЛА

ПВО Украины сбила 33 из 62 российских дронов. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 30 октября 2024 года РФ нанесла удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области, также атаковала Украину 62-мя ударными БпЛА. Об атаке сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



«По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях», — заявили в ВС ВСУ.



Отмечается, что 25 беспилотников локально потеряно. Ранее РФ запустила по Украине 100 дронов.



Напомним, в Соломенском районе Киева обломки дрона ранили девять человек.