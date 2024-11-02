Британський суд відправив до в'язниці чоловіка, який назвав себе «вагнерівцем»

Петро Кухарський. Фото: Британська Королівська прокуратура.

Суд у Великій Британії засудив до 2,5 років в'язниці чоловіка, який рік тому погрожував людям ножем та заявляв про приналежність до приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє британська Королівська прокуратура.



Згідно з інформацією прокуратури, 49-річний Петро Кухарський 28 жовтня минулого року відвідав захід щодо реконструкції бою вікінгів. Туди він прийшов у військовій екіпіровці з нашивками ПВК.



Під час події він став поводитися агресивно, розмахував ножем у бік інших учасників.



Свідки розповіли, що він казав, що воював за терористичну організацію України. Про це він писав у постах на Facebook.



На допиті він заявив, що купив значки ПВК і стверджував, що воює за групу, щоб «спровокувати реакцію» з боку групи реконструкторів бойових дій через відмінності у поглядах на вторгнення Росії до України.



На судовому слуханні цьогорічного літа Кухарський визнав себе винним у тому, що носив символи, які асоціюються з радикальною правою ідеологією і перевагою білої раси.



«Петро Кухарський стверджував, що воює за групу Вагнера в рамках російського вторгнення в Україну, і агресивно погрожував людям ножем, діючи на основі своїх екстремістських поглядів і репутації терористичної організації, щоб викликати страх в інших», — сказав головний королівський прокурор відділу боротьби з особливими злочинами та контртероризмом Френк Фергюсон.