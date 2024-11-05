«Захопили кілька невеликих міст»: у британській розвідці назвали головний напрямок наступу РФ на Донбасі

Ситуація на півдні Донецької області Фото: карта DeepState

На півдні Донецької області російські сили просунулися у кількох районах фронтом шириною 20 кілометрів. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.



Армія РФ захопила кілька невеликих міст і просунулась до дев'яти кілометрів у деяких районах протягом тижня. Ці успіхи стали наслідком того, що Росія окупувала місто Вугледар на початку жовтня. Також на півдні Донеччини росіяни окупували місто Гірник і заявляють, що захопили селище Курахівка.



За 15 кілометрів на південний схід від міста Покровськ ЗС РФ захопили місто Селидове. Це, напевно, ще більше створює умови для росіян, щоб загрожувати логістичному вузлу – Покровську.



Росія продовжує надавати пріоритет південному Донецькому фронту, підтримуючи сприятливе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів наступу. Попри великі втрати особового складу, Росія продовжує набирати велику кількість людей для підтримки операцій на півдні.

Нагадаємо, що ЗСУ під час негоди відбили два штурми військ РФ на Курахівському напрямку, росіяни атакували колонами.