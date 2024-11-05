Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Захопили кілька невеликих міст»: у британській розвідці назвали головний напрямок наступу РФ на Донбасі

05 листопада 2024, 21:09

«Захопили кілька невеликих міст»: у британській розвідці назвали головний напрямок наступу РФ на Донбасі

Ситуація на півдні Донецької області Фото: карта DeepState Ситуація на півдні Донецької області Фото: карта DeepState

На півдні Донецької області російські сили просунулися у кількох районах фронтом шириною 20 кілометрів. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Армія РФ захопила кілька невеликих міст і просунулась до дев'яти кілометрів у деяких районах протягом тижня. Ці успіхи стали наслідком того, що Росія окупувала місто Вугледар на початку жовтня. Також на півдні Донеччини росіяни окупували місто Гірник і заявляють, що захопили селище Курахівка.

За 15 кілометрів на південний схід від міста Покровськ ЗС РФ захопили місто Селидове. Це, напевно, ще більше створює умови для росіян, щоб загрожувати логістичному вузлу – Покровську.

Росія продовжує надавати пріоритет південному Донецькому фронту, підтримуючи сприятливе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів наступу. Попри великі втрати особового складу, Росія продовжує набирати велику кількість людей для підтримки операцій на півдні.

Нагадаємо, що ЗСУ під час негоди відбили два штурми військ РФ на Курахівському напрямку, росіяни атакували колонами.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ Селидове Вугледар Гірник Курахівка
Організації
Армія РФ Розвідка Великої Британії
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ Південь Напрямок

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
12:32
В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно
09:57
Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
13:50
Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною
13:44
Окупований Донецьк частково знеструмлений: причина
13:07
У Маріуполі продовжується русифікація дітей: у місті проходять уроки пропаганди до «дня народної єдності»
08:50
Війська РФ просунулися в низці населених пунктів — DeepState
23:00
Головне за день: Армія РФ захопила два села. У Криму ракета впала на будинок
20:22
РПЦ замінила Донецького митрополита УПЦ МП на росіянина. Архієреї в Україні обурені
17:07
В окупованому Криму впала російська ракета: зруйнований будинок — ЗМІ
12:56
Армія РФ захопила два населені пункти на Донеччині
23:29
Головне за день: У Британії засудили «вагнерівця». Росія просунулась на Донеччині
22:57
У РФ заявили про захоплення села Максимівка на Донеччині
13:33
В окупованій Горлівці під обстрілами постраждали 4 особи
23:21
Головне за день: КНДР визнала участь у війні. У Росії горіла нафтобаза
21:40
У Маріуполі конфісковане житло віддадуть силовикам. Селидове окуповано — дайджест ►
усі новини
21:09
«Захопили кілька невеликих міст»: у британській розвідці назвали головний напрямок наступу РФ на Донбасі
20:35
В Україні переселенці отримуватимуть субсидії на оренду житла. Кому їх нададуть
19:41
Російські військові розстріляли шість беззбройних полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
18:44
Українські війська знищили піхоту РФ у бою за позиції на Лимано-Куп'янському напрямку: командувач НГУ показав відео
18:06
У Костянтинівці не розпочався опалювальний сезон: у МВА назвали причину
17:19
Армія РФ вдарила поряд із житловою забудовою в Харкові: пошкоджена п'ятиповерхівка, три людини поранені
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
16:57
ЗСУ під час негоди відбили два штурми військ РФ на Курахівському напрямку: росіяни атакували колонами
16:53
У Росії хлопця без голови визнали обмежено придатним до служби в армії
16:45
ЗСУ з початку 2024 року вивели з ладу 102 танкові батальйони російських окупантів
16:15
Двоє людей постраждали в Куп'янському районі через російський обстріл
16:15
У мережі з'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО
16:14
Втрати техніки РФ на полі бою зросли до максимуму за два роки
15:23
Росіяни обстріляли передмістя Херсона: унаслідок атаки виникло дві пожежі
15:10
У російському Бєлгороді дрон врізався у багатоповерховий житловий будинок: є постраждалі
15:05
Розвідники знищили приховану в сараї штурмову групу росіян
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
14:36
Бійцям ЗСУ загрожує ще один котел на Донеччині — аналітик BILD
14:26
Готівку голови Хмельницької МСЕК арештували
14:20
У Костянтинівській громаді працюють 11 «Пунктів незламності»
усі новини
ВІДЕО
Знищення російської піхоти на Лимано-Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська знищили піхоту РФ у бою за позиції на Лимано-Куп'янському напрямку: командувач НГУ показав відео
05 листопада, 18:44
Наслідки російського удару по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура Армія РФ вдарила поряд із житловою забудовою в Харкові: пошкоджена п'ятиповерхівка, три людини поранені
05 листопада, 17:19
Удари ЗСУ по колоні техніки військ РФ на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ під час негоди відбили два штурми військ РФ на Курахівському напрямку: росіяни атакували колонами
05 листопада, 16:57
З'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео знищення російських «Шахедів» силами ППО
05 листопада, 16:15
Безпілотник врізався в багатоповерховий будинок у Білгороді, є постраждалі. Фото: SHOT/Telegram У російському Бєлгороді дрон врізався у багатоповерховий житловий будинок: є постраждалі
05 листопада, 15:10
ГУР знищило приховану в сараї штурмову групу росіян. Фото: кадр із відео Розвідники знищили приховану в сараї штурмову групу росіян
05 листопада, 15:05

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір