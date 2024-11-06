Загибель журналістки у Слов'янську: Слідчі готуються висунути підозру винуватцю ДТП

Наслідки ДТП, у якій загинула журналістка Анастасія Волкова. Фото: ДСНС у Донецькій області

У Державному бюро розслідувань розповіли про перебіг кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі журналістки Анастасії Волкової. Правоохоронці готуються повідомити винуватцю ДТП про підозру. Про це повідомили «Новинам Донбасу» у територіальному управлінні ДБР міста Краматорська.



«На теперішній час у кримінальному провадженні проведені необхідні слідчі та процесуальні дії (огляд місця події, допити свідків події, слідчі експерименти, отримано висновки судово-медичних експертиз потерпілих, експертизи технічного стану транспортних засобів що брали участь в ДТП, трасологічна та судова автотехнічна експертиза). На теперішній час у кримінальному провадженні вирішується питання щодо повідомлення винній особі про підозру», — повідомили у ТУ ДБР міста Краматорська.



20 серпня у ДБР повідомили, що для оголошення підозри не вистачає результатів експертизи.

Журналістка Анастасія Волкова загинула 30 травня 2024 року внаслідок ДТП у Слов'янську Донецької області. Дівчина знаходилася на тротуарі, коли внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та ВАЗ-2106 на неї відкинуло автомобіль ВАЗ. Волкова зазнала травм, несумісних із життям. Також на місці аварії загинув чоловік похилого віку — водій ВАЗу.



За кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець, він залишився живим.



Державне бюро розслідувань на початку червня повідомило «Новини Донбасу», що розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



У ДБР додали, що «жодній особі про підозру не повідомлялося і затримань не здійснювалося». Досудове розслідування продовжується.



31-річна Анастасія Волкова співпрацювала з «Новинами Донбасу», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо». Похорон журналістки відбувся 4 червня у Слов'янську.