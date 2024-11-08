Окупант з Тиви, який кастрував українського військового, нарікає на російську владу за пропозиції роботи в соцсфері

Російський військовий з Тиви Очур-Суге Монгуш, який побив і кастрував українського військовослужбовця на Луганщині, поскаржився на місцевих чиновників. Про це повідомляє InformNapalm.



За його словами, вони розпродують землі. Крім того, окупант заявив, що влада має побудувати дорогу, провести теплопостачання, електроенергію, також має побудувати «нормальні сучасні багатоповерхові будинки».





«Зіткнувся з проблемою, що місцеві чиновники нібито кажуть, що через Богусова віддавали безкоштовно землі, а він їх збував, продавав нашому простому народу. Це великий злочин», — зазначив він на відео.



Також загарбник розповів, що чиновники запропонували його другу, який був найманцем з ПВК «Вагнер», роботу у соціальній сфері, зокрема, «ходити по квартирах міняти памперси».



Уродженець Тиви додав, що на його батьківщині ще не провели газ.



«Я пам'ятаю, 2021 року хтось обіцяв у Тиву провести газ — обдурили. Як завжди перед передвиборною кампанією багато чого обіцяють і обманюють нас. Ми до цього звикли», — розповів окупант.



За даними видання The Insider, після повернення з фронту Монгуш намагався вибратися до тувинського парламенту від «Справедливої Росії», але програв. 9 грудня 2022 року Очур-Суге Монгуш та найближчі члени його родини були включені до списку санкцій США.



Зазначимо, що 28 липня у Мережі з'явилося відео, як російські військові жорстоко катують українського полоненого, відрізаючи йому геніталії канцелярським ножем. The Insider та Bellingcat у серпні 2022 року встановили особу Монгуша з батальйону «Ахмат» як фігуранта відео. У розмові з журналістами Монгуш заперечував свою провину. Традиційно, російські ЗМІ заявили, що відео нібито є постановкою.