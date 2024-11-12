На Донеччині за добу поранено чотирьох осіб через обстріли РФ

Росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини за добу. Фото: Філашкін

За 11 листопада російська армія поранила чотирьох мешканців Донеччини: у Краматорську, Біленькому, Часовому Яру та селі Миколаївка. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Від початку повномасштабної війни на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи загинули 2866 людей, дістали поранення - 6400.



Нагадаємо, росіяни на бронемашинах «заскочили» в район школи в Кураховому. Також росіяни завдали удару по Краматорській громаді.