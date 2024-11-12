На Донеччині за добу поранено чотирьох осіб через обстріли РФ

За 11 листопада російська армія поранила чотирьох мешканців Донеччини: у Краматорську, Біленькому, Часовому Яру та селі Миколаївка. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Від початку повномасштабної війни на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи загинули 2866 людей, дістали поранення - 6400.
Нагадаємо, росіяни на бронемашинах «заскочили» в район школи в Кураховому. Також росіяни завдали удару по Краматорській громаді.
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