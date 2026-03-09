Покровськ – це політична мета Росії – командувач ДШВ

Покровськ. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

Місто Покровськ Донецької області є політичною метою Росії. Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.



За його словами, Москва постійно переносила дати захоплення міста.



«Місто тримається. Ті, хто там веде оборону, тримаються, щоб не вийшла Авдіївка номер два і не було різкого прориву», – сказав Апостол.

Нагадаємо, що російські війська зосереджують зусилля на спробах просування в районі селища Удачне під містом Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко